Доллар дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо дешевеет в парах с евро и японской иеной, но демонстрирует уверенный подъем по отношению к большинству валют развивающихся стран.

Евро к 9:38 стоил $1,1607 по сравнению с $1,1602 на закрытие торгов в Нью-Йорке в пятницу. В августе доллар укрепился к евро на 0,8%.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился на то же время до 110,92 иены против 111,03 иены на закрытие предыдущих торгв.

За евро к 9:38 давали 128,74 иены по сравнению со 128,84 иены в пятницу.

Между тем турецкая лира подешевела на 2% к доллару, южноафриканский рэнд и индонезийская рупия - на 0,5%.

Курс фунта стерлингов снижается сегодня на 0,5% к доллару, евро и иене после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). По словам Т.Мэй, Британия покинет ЕС к 29 марта 2019 года - ранее согласованной дате выхода.

Аналитики начали говорить о возможности полномасштабного финансового кризиса emerging markets, связанного с оттоком капитала из наименее устойчивых стран этой группы - Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР.