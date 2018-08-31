Доллар незначительно дешевеет к евро

Доллар США слабо дешевеет в пятницу по отношению к большинству валют развитых стран и завершает неделю в минусе.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), опустился на 0,1%.

Август стал тяжелым месяцем для валют emerging markets - индекс MSCI EM Currency опустился на 2,2%, его снижение продолжается уже пять месяцев подряд, чего не наблюдалось с осени 2015 года.

Курс аргентинского песо к доллару США в ночь пятницу рухнул на 13,4% - до 38,5/$1. Темпы падения по отношению к большинству валют превысили 10%. В четверг ЦБ Аргентины повысил ключевую процентную ставку с 45% до 60%, чтобы остановить обвал нацвалюты и инфляцию. При этом центробанк обещал больше не менять ставку, которая на данный момент является самой высокой в мире, до декабря.

Индийская рупия в пятницу обновила рекордный минимум в паре с долларом, индонезийская упала до самого низкого уровня за 20 лет - со времени азиатского кризиса 1998 года.

Евро к 9:52 стоил $1,1676 по сравнению с $1,1671 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг.

Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился - 110,99 иены против 110,98 иены накануне, евро подорожал - до 129,61 иены по сравнению с129,21 иены на закрытие в четверг.

С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,2% к иене.