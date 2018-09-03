Индексы рынков акций Европы меняются разнонаправленно

Фондовые индексы Западной Европы изменяются разнонаправленно в понедельник, инвесторы оцениваю перспективы итальянского бюджета, ждут новых сообщений о торговых спорах США и Китая и о дальнейшем прогрессе Великобритании и ЕС на переговорах о Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился менее чем на 0,1%, до 382,4 пункта. По итогам прошлой недели Stoxx 600 снизился на 0,3%.

Британский FTSE 100 повысился на 0,8% на фоне ослабления фунта стерлингов. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,1%.

Германский DAX потерял 0,3%, французский CAC 40 почти не изменился.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, растет привлекательность европейского рынка акций. После оттока капитала из европейских акций, наблюдавшегося последние шесть месяцев, они представляются Morgan Stanley недооцененными. Основным риском в еврозоне сейчас остается итальянская политика, однако этот риск уже учтен в котировках.

В понедельник было обнародовано окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности еврозоны. Индикатор снизился с июльских 55,1 пункта до 54,6 пункта в августе. Окончательная оценка совпала с предварительной и ожиданиями рынка. Между тем значение PMI в еврозоне по-прежнему превышает 50 пунктов, что говорит о росте деловой активности в промышленности.

Французский промышленный PMI повысился с 53,3 до 53,5 пункта, германский, напротив, упал с 56,9 до 55,9 пункта.

В Великобритании промышленный PMI в прошлом месяце снизился до минимума за два года - 52,8 пункта по сравнению с пересмотренными 54 пункта в июле. Экономисты ожидали снижения с ранее объявленного июльского уровня 54 пункта до 53,9 пункта в августе.

Акции крупнейшего рекламного холдинга мира WPP подорожали на 0,6%. WPP в понедельник объявил о назначении главным исполнительным директором Марка Рида, который ранее временно занимал пост главного операционного директора.

На фоне повышения цен на металлы котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP поднялись на 1,3% на торгах в Лондоне, Glencore - на 1,2%, Antofagasta - на 0,6%.

Бумаги LVMH подешевели на 0,8% после того, как аналитики Societe Generale ухудшили оценку акций компании с "покупать" до "держать".

Курс акций производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals PLC рухнул на 15%. Компания сообщила о сдержанном росте доналоговой прибыли, поскольку выручка и затраты увеличивались сопоставимыми темпами.