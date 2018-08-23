Рынки акций Европы умеренно растут в четверг

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют умеренное повышение на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:01 мск на 0,32%, до 385,23 пункта. С начала недели индикатор увеличился примерно на 1%, до этого он завершил в минусе три недели подряд.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,25%, германский DAX - на 0,08%. Испанский IBEX прибавил 0,31%, итальянский FTSE MIB потерял 0,07%.

Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в августе вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности. Аналитики ожидали чуть более значительного повышения - до 54,5 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны поднялся в текущем месяце до 54,4 пункта с 54,2 пункта в июле, промышленный PMI, напротив, снизился с 55,1 до 54,6 пункта, хотя эксперты ожидали его роста до 55,2 пункта.

Сводный PMI в Германии вырос в августе до 55,7 пункта с июльских 55 пунктов, причем в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение до 56,1 с 56,9 пункта, а сфере услуг - подъем до 55,2 с 54,1 пункта. Показатели находятся близко к рекордным уровням в истории.

Во Франции отмечается рост сводного PMI с 54,4 до 55,1 пункта, индекса сферы услуг до 55,7 с 54,9 пункта, и промышленного индекса - до 53,7 с 53,3 пункта.

Между тем августовское значение индекса делового доверия во Франции упало до 105 со 106 пункта, показатель оказался минимальным с прошлого мая. Рынок рассчитывал на его рост до 107 пункта.

Также участники рынка оценивают обнародованный накануне протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из него следует, что руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей.

"Многие участники заседания полагают, что если статданные продолжат соответствовать текущему макроэкономическому прогнозу, вскоре будет логичным сделать еще один шаг по снижению стимулирования экономики", - отмечается в протоколе.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании более чем в 90%, что спровоцировало рост курса доллара США.

Акции британских банков дешевеют на опасениях провала переговоров Великобритании и ЕС по Brexit. Цена бумаг Royal Bank of Scotland опустилась на 1,4%, Lloyds - на 0,4%.

Второй по величине сотовый оператор Швейцарии Sunrise Communications увеличил капитализацию на 6,3%.

Рыночная стоимость Deutsche Bank снизилась на 2,2% после того, как аналитики Berenberg подтвердили рекомендацию по его акциям на уровне "продавать".

Цена бумаг лоукостера Ryanair повысилась на 6,5% на новости, что авиакомпания достигла соглашения с профсоюзом пилотов.

Капитализация Playtech Plc, разрабатывающей ПО для онлайн-казино, подскочила на 12% благодаря сильной квартальной отчетности.

Котировки ценных бумаг фармкомпании Novartis увеличиваются на 0,3% на новости, что третья фаза клинических испытаний ее препарата от рака груди дала положительные результаты.

Стоимость бумаг производителя строительных материалов CRH увеличилась на 1,8% на сильной отчетности компании за минувшее полугодие.

Между тем акции горнодобывающих компания дешевеют вслед за металлами на фоне роста курса доллара. Цена бумаг Antofagasta понизилась на 0,5%, Rio Tinto - на 0,3%, как и BHP Billiton.