Европейские фондовые рынки торгуются в минусе

Фондовые индексы Западной Европы снижаются на новых заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу внешнеторговых отношений с ЕС. Д.Трамп в интервью агентству Bloomberg назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.

"ЕС почти также плохой, как Китай, только он меньше", - добавил президент.

Также в интервью он не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы. "Угрозы Трампа выйти из ВТО привели к тому, что инвесторы с неохотой вкладывают деньги в мировые фондовые рынки", - говорит старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Также инвесторы оценивают статданные из Германии, Великобритании и Франции.

Как стало известно в пятницу, индекс доверия британских потребителей к экономике страны в августе увеличился на 3 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 7 пунктов. Аналитики в среднем не ожидали изменения с июльского уровня в минус 10 пунктов.

Тем временем розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца, хотя аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%.

Кроме того, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на максимальные с марта 2012 года 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,1% - по сравнению с июлем. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 2,5%, второго - на 0,5%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 11:18 мск на 0,46%, до 383,57 пункта. Индикатор слабо изменился с начала недели, а с начала августа потерял порядка 2%.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,21%, французский CAC 40 понизился на 0,54%, германский DAX - на 0,84%. Испанский IBEX потерял 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,26%.

Капитализация фармкомпании AstraZeneca снизилась на 0,4% на новости о неудачных клинических испытаниях ее препарата от волчанки.

Акции германской химкомпании Evonik Industries подешевели на 0,6%, поскольку она сообщила о продаже предприятия в штате Канзас.

Цена бумаг разработчика ПО для управления предприятиями Sage Group снижается на 6,5%. Главный исполнительный директор компании Стивен Келли ушел в отставку, временно его функции будет выполнять финдиректор Стив Хэа.

Между тем акции британской группы компаний Whitbread Plc взлетели в цене на 15% на новости, что Coca-Cola покупает у нее кофейный бренд Costa за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд). Coca-Cola получит почти 4 тыс. кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

Стоимость акций SAS AB подскочила на 11%. Скандинавская авиакомпания сообщила о росте чистой прибыли в третьем финквартале на 0,7%, до 1,55 млрд шведских крон ($170 млн), и о росте выручки до 13,15 млрд крон с 12,21 млрд крон.