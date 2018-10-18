Рынки акций Европы растут благодаря развеявшим опасения инвесторов отчетам

Европейские акции начали торги четверга небольшим повышением благодаря несколько развеявшим опасения инвесторов корпоративным отчетам.

К 11.02 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,53 процента, при этом все европейские биржи ведут торги на положительной территории.

Сезон квартальной отчетности в Европе вступил в полную силу после того, как индексы упали до 22-месячного минимума на прошлой неделе из-за роста доходности госбондов США и геополитической напряженности.

Больше всего в процентном выражении растут акции французского ритейлера Carrefour, поднявшись на 7,99 процента из-за роста продаж во Франции и Бразилии.

Телекоммуникационный сектор повысился на 1,29 процента благодаря хорошим квартальным результатам шведской Tele2.

Тем не менее некоторые квартальные отчеты разочаровали инвесторов, при этом акции одного из крупнейших в мире производителей цемента HeidelbergCement упали на 7,69 процента после того, как компания понизила прогноз прибыли на 2018 год, сославшись на плохие погодные условия в США и рост стоимости энергии.