Последнее обновление: 12.10.2018 14:15

Акции Европы восстановились благодаря технологическому, автомобильному секторам

Европейские акции выросли в пятницу вслед за частичным восстановлением азиатских бирж после масштабной распродажи на мировых рынках.

Индекс акций еврозоны к 11.11 вырос на 0,7 процента, немецкий DAX - также на 0,7 процента, британский FTSE 100 - на 0,6 процента.

Тем не менее основной индекс еврозоны может показать рекордное с февраля недельное падение, снизившись на 3,7 процента с начала недели.

Техсектор вырос на 0,8 процента на фоне восстановления акций производителей чипов, включая Siltronic, AMS, и STMicroelectronics.

Автомобильный и горнорудный сектор выросли на 0,9 и 1,3 процента соответственно.

Акции производителей товаров класса люкс, также резко снизившиеся в последние дни, восстановили потери.

Бумаги владельца Gucci Kering подорожали на 3,4 процента, LVMH, Moncler и Salvatore Ferragamo - на 0,3-1,2 процента.

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