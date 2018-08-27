Европейские фондовые рынки начали торги на подъеме

Фондовые рынки Западной Европы торгуются в умеренном плюсе, участники рынка следят за статданными из еврозоны и корпоративными новостями.

Определенное позитивное влияние на европейские рынки акций все еще оказывают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который в прошлую пятницу подтвердил намерение ЦБ придерживаться курса на постепенное повышение базовой процентной ставки.

Тем временем статданные, опубликованные в понедельник, указали на усиление делового доверия в Германии. Оценка немецкими предпринимателями текущего состояния экономики повысилась в августе до 103,8 пункта со 101,7 пункта в июле, тогда как эксперты в среднем ожидали лишь незначительного роста, до 101,9 пункта. Показатель увеличился впервые с ноября прошлого года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 12:28 мск на 0,27%, до 384,59 пункта.

Французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,43%, германский DAX вырос на 0,51%. Испанский IBEX прибавил 0,28%, итальянский FTSE MIB потерял 0,35%.

Британские рынки в понедельник закрыты в связи с Летним банковским выходным.

Акции германского ритейлера Metro AG подскочили на 10% после того, как Ceconomy AG сегодня сообщила, что ведет переговоры с инвестиционной компанией EP Investment о возможной продаже большей части из принадлежащих ей 10% акций компании. Ceconomy была выделена из Metro в 2017 году, ей принадлежат сети магазинов электроники Media Markt и Saturn. Ранее EP Investment договорилась о приобретении 7,3% акций Metro у другого акционера, Franz Haniel & Cie, при этом у нее есть возможность приобретения еще 15,2% бумаг компании.

Цена бумаг Lundin Petroleum поднимается на 3,4%. Шведская нефтедобывающая компания, владеющая 22,2% месторождения Johan Sverdrup, крупнейшего из открытых за последние 30 лет в Северном море, сообщила, что потенциал нефтедобычи на месторождении выше, чем предполагалось ранее, а стоимость разработки будет ниже.

Рыночная стоимость норвежской Equinor, которой принадлежит большая часть месторождения, повысилась на 1%.

Между тем котировки ценных бумаг итальянского банка UniCredit опускаются на 1,2%, Monte dei Paschi di Siena - на 1,8%, что негативно влияет на динамику итальянского фондового индекса.