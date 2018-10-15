Акции Европы снижаются из-за низкого аппетита инвесторов к риску

Европейские акции снижаются в понедельник под давлением таких угроз, как торговые войны, рост доходности госбондов США, замедление темпов роста экономики Китая, Brexit и бюджетного спора Италии и ЕС.

Биржи Европы не обнаружили признаков оптимизма на азиатских рынках, пострадавших от растущей дипломатической напряженности между Эр-Риядом и странами Запада из-за исчезновения журналиста, приведшей к росту цен на нефть.

К 11.05 панъевропейский индекс опустился на 0,18 процента, а индекс “голубых фишек” - на 0,12 процента.

Больше всего в процентном выражении среди компонентов индекса STOXX 600 снижаются акции ConvaTec, опустившись на 28 процентов после того, как производитель медицинского оборудования понизил прогноз органической выручки и объявил об уходе главы компании.

Наибольший процентный рост продемонстрировали бумаги Chr Hansen, поднявшись на 4,6 процента после того, как компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли третьего квартала.