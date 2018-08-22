Рынки акций Европы меняются слабо и разнонаправленно

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, инвесторы следят за ситуацией вокруг Brexit и ждут начала переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 11:29 мск на 0,05%, до 383,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,08%, германский DAX вырос на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX потерял 0,21%, итальянский FTSE MIB - 0,05%.

В последнее время участники рынка все больше опасаются, что Великобритания и ЕС не сумеют прийти к соглашению об условиях Brexit в срок, то есть до марта 2019 года. Ранее представители властей Великобритании заявили, что страна начала готовиться к такому повороту событий, наращивая запасы продуктов питания и медикаментов.

Вместе с тем министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил во вторник, что он уверен в заключении сделки и в том, что переговоры по выходу страны из ЕС отныне станут регулярными.

Кроме того, инвесторы ожидают возобновления переговоров между представителями КНР и США в сфере торговли. Переговоры были прекращены в мае, после чего страны обменялись взаимными пошлинами на импорт товаров на сумму $34 млрд в каждую сторону.

"Инвесторы демонстрируют относительный оптимизм по поводу результатов переговоров, хотя представители США и Китая от такого оптимизма воздерживаются, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - В таких условиях даже новость о незначительном успехе может спровоцировать рост аппетита к риску".

Акции Hannover Re дорожают на 0,4%. Третья по величине перестраховочная компания в мире объявила, что ее следующим CEO станет Жан-Жак Хенчоз, ранее работавший в конкурирующей Swiss Re. Ж.-Ж.Хенчоз приступит к исполнению обязанностей со следующего мая.

Капитализация Swiss Re снизилась на 0,1%.

Цена бумаг Debenhams Plc опускается на 1,4%. Британский ритейлер назначил новым финансовым директором Рейчел Осборн, ранее занимавшую аналогичную должность в сети пиццерий Domino's Pizza.

Рыночная стоимость британской Headlam Group, продающей напольные покрытия, упала на 4,7% после того, как компания отчиталась о падении прибыли в первом полугодии и заявила, что ее годовая прибыль будет близка к нижней границе прогнозов аналитиков из-за неблагоприятных рыночных условий.

Котировки ценных бумаг компании Avast, занимающейся кибербезопасностью, растут на 3,4% на фоне сильной полугодовой отчетности. Также Avast повысила прогноз показателя рентабельности на текущий год.