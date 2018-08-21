Европейские фондовые индексы в основном растут в ходе торгов

Европейские фондовые индексы в основном растут во вторник: рынок ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении перспектив кредитно-денежной политики США.

Исключение составляет британский индикатор, который слабо опускается вслед за падением стоимости акций BHP.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,2% - до 384,12 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,6%, германский DAX - 0,5%, испанский IBEX 35 - 0,9%, итальянский FTSE MIB - 1,4%. Британский FTSE 100 теряет менее 0,1%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) 22 августа обнародует протокол заседания от 31 июля-1 августа. Позднее - 23-25 августа - в Джексон-Хоуле пройдет ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков, где выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Трейдеры будут ждать сигналов о том, какие проблемы в американской экономике видит Федрезерв и придерживается ли он прежнего плана повышения базовой процентной ставки, пишет MarketWatch.

Особенно интересными для трейдеров являются мысли Дж.Пауэлла относительно торговой политики США, а также его мнение о том, может ли кризис в Турции распространиться на другие рынки.

Инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями Штатов и Китая. Мировые рынки начали эту неделю на сильной ноте благодаря оптимизму, связанному с планируемым возобновлением торговых переговоров двух стран.

В понедельник, однако, Д.Трамп заявил, что не ожидает слишком многого от готовящихся переговоров. Он также отметил, что "не ставит себе сроков" для завершения торгового спора с Китаем, который уже привел к взаимному повышению импортных пошлин, пишет газета Financial Times.

Акции BHP теряют 1,3% в ходе торгов после публикации компанией отчетности за минувший финансовый год. Чистая прибыль BHP по итогам фингода упала на 37% из-за разовых расходов в размере $5,2 млрд, связанных, главным образом, со списанием стоимости нефтегазовых активов в США. Компания увеличила прибыль без учета единовременных факторов на 33%, а также объявила о выплате рекордных дивидендов.

Стоимость бумаг химкомпании Bayer поднялась на 1,9%, за две сессии прибавила уже более 4,6%. На прошлой неделе акции Bayer резко подешевели, когда компания проиграла судебную битву в Калифорнии по делу о вреде гербицида, производимого американской Monsanto, которую ранее приобрела германская компания.

Капитализация Polymetal International, отчитавшейся во вторник за первое полугодие 2018 года, выросла на 0,9% на торгах в Лондоне.

Акции британского девелопера Persimmon подорожали на 1,2%. Компания сообщила об увеличении прибыли в первом полугодии благодаря росту продаж и маржи, а также обнародовала план поощрения акционеров на следующие три года.

Цена бумаг John Wood Group взлетела на 6,2%. Нефтесервисная компания зафиксировала доналоговый убыток в первом полугодии из-за единовременных расходов, при этом ее выручка подскочила более чем вдвое.