Последнее обновление: 19.10.2018 16:39

Рынки акций Европы снижаются из-за прогнозов Michelin и Bouygues

Европейский фондовый рынок снижается в пятницу из-за слабых корпоративных отчетов Michelin и Bouygues, возродивших опасения инвесторов об автомобильном и строительном секторах.

К 12.28 панъевропейский индекс STOXX 600 снижается на 0,46 процента.

Фондовый рынок Италии снизился на 0,4 процента после того, как Европейская комиссия раскритиковала проект бюджета страны, назвав его “беспрецедентным” нарушением бюджетных правил ЕС.

Котировки производителя шин Michelin потеряли 5,6 процента после снижения компанией прогноза продаж, вызванного падением спроса на автомобили в Китае.

Акции французского конгломерата Bouygues упали на 6,5 процента после того, как компания ухудшила прогноз из-за проблем в строительном подразделении.

Больше всего среди компонентов индекса STOXX 600 снижаются акции Sopra Steria, упав на 18,5 процента после того, как компания ухудшила прогноз выручки на 2018 год.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование