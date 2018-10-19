Рынки акций Европы снижаются из-за прогнозов Michelin и Bouygues

Европейский фондовый рынок снижается в пятницу из-за слабых корпоративных отчетов Michelin и Bouygues, возродивших опасения инвесторов об автомобильном и строительном секторах.

К 12.28 панъевропейский индекс STOXX 600 снижается на 0,46 процента.

Фондовый рынок Италии снизился на 0,4 процента после того, как Европейская комиссия раскритиковала проект бюджета страны, назвав его “беспрецедентным” нарушением бюджетных правил ЕС.

Котировки производителя шин Michelin потеряли 5,6 процента после снижения компанией прогноза продаж, вызванного падением спроса на автомобили в Китае.

Акции французского конгломерата Bouygues упали на 6,5 процента после того, как компания ухудшила прогноз из-за проблем в строительном подразделении.

Больше всего среди компонентов индекса STOXX 600 снижаются акции Sopra Steria, упав на 18,5 процента после того, как компания ухудшила прогноз выручки на 2018 год.