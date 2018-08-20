Европейские фондовые индексы растут в понедельник на сигналах того, что США и Китай пытаются преодолеть разногласия в торговой сфере.

В центре внимания трейдеров Греция, поскольку 20 августа официально завершилось действие программы помощи стране.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 0,7%.

Французский CAC 40 прибавил 0,7%, британский FTSE 100 - 0,6%, германский DAX - 1,1%, испанский IBEX 35 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,1%.

Греческий фондовый индикатор ATHEX Composite прибавляет 1,4%. Восьмилетняя эпопея, в рамках которой выделение Греции кредитных средств было привязано к жестким мерам бюджетной экономии, официально завершилась в понедельник.

Ранее в этом месяце международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Греции сразу на две ступени - до "BB-" с "B", отметив улучшение государственных финансов и отношений с европейскими кредиторами.

Позитивным фактором для мировых рынков также стали сигналы того, что Вашингтон и Пекин готовы обсуждать отношения в торговой сфере.

Торговый спор Вашингтона и Пекина был главным фактором, оказывавшим давление на рынки в последние месяцы, пишет MarketWatch.

В минувшую пятницу газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах США и КНР, что две страны работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

Эта новость была оптимистично воспринята мировыми рынками, что поддержало котировки акций банков и сырьевых компаний в понедельник.

Бумаги Glencore подорожали на 2,3%, BHP - на 2,6%, Royal Dutch Shell - на 0,5%.

Стоимость акций Barclays поднялась на 0,8%, Societe Generale - на 0,4%, HSBC - на 0,6%.

Капитализация Deutsche Bank опустилась в ходе торгов на 0,2%. Крупнейший банк Германии в минувшую пятницу предложил держателем облигаций проблемного сырьевого трейдера Noble Group выкупить их бумаги. Речь идет примерно о двух третях реструктуризируемых долговых обязательств Noble Group с погашением в 2018, 2020 и 2022 гг. на общую сумму $2,34 млрд.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе - новый этап переговоров Великобритании с Евросоюзом об условиях Brexit. Новый британский министр по делам Brexit Доминик Рааб во вторник прибудет в Брюссель для встречи с Мишелем Барнье, координатором переговоров от ЕС.

Стоимость бумаг Sage Group упала на 5,8% вслед за ухудшением оценки акций разработчика программного обеспечения до "продавать" с "держать" аналитиками Deutsche Bank. Такой шаг эксперты объяснили ожиданиями усиления конкуренции в ключевом для Sage направлении бизнеса.

Котировки акций британских девелоперов опускаются на данных о снижении цен на жилье в Великобритании. Средняя цена предложения жилой недвижимости в стране в августе упала на 2,3% по сравнению с июлем, свидетельствуют данные портала Rightmove. Годом ранее темпы падения были чуть менее существенными - 2,1%.

Акции Persimonn подешевели на 1,1%, Taylor Whimpy - на 0,6%.