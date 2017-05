Samsung продолжит политику M&A для улучшения предложения

Технологический гигант Samsung Electronics Co Ltd продолжит искать возможности слияний и поглощений, сказал руководитель компании, поскольку фирма стремится предлагать новое ПО и услуги для расширения предложения.

"Мы будем активно искать компании, которые вписываются в нашу стратегию",- сказал Питер Ку, старший вице-президент мобильного подразделения Samsung на встрече инвесторов в Гонконге. Он не уточнил, какие цели и технологии Samsung стремится приобрести.

Ведущий производитель чипов памяти, смартфонов и телевизоров в последние годы стал намного агрессивнее покупать компании, оставив в прошлом политику предпочтения собственных талантов и использования собственных средств для капзатрат на фоне усиления конкуренции со стороны Apple Inc и Huawei Technologies Co Ltd.

Кроме сделок покупки компаний Viv Labs и LoopPay, которые укрепили позиции Samsung в области искусственного интеллекта и мобильных платежей, компания тратит средства на покупку новых бизнесов.

В начале года Samsung завершила приобретение Harman International Industries в рамках беспрецедентно крупной сделки, пытаясь ускорить выход на рынок автомобильных деталей и создать новый драйвер роста.

Ку сказал, что цель Samsung в области ПО и услуг - сделать продукты компании более привлекательными для потребителей, добавив, что компания будет стремиться к новым партнёрствам и сделкам приобретения, чтобы улучшить предложение.