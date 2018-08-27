Уровень одобрения внешней политики Кремля упал до минимума за 3 года

Население России постепенно теряет интерес к тезису о "вставании с колен" на международной арене, который активно продвигает власть и государственная пропаганда, пишет finanz.ru.

Уровень одобрения внешнеполитического курса Кремля поступательно снижается с начала 2017 года, следует из данных, которые приводит в понедельник Фонд Общественное Мнение.

Хотя международную политику российских властей по-прежнему поддерживают больше половины респондентов (52%), за последние 1,5 года их число снизилось на 12 процентных пунктов, а текущее значение - минимальное за все время, что Россия находится под санкциями (с 2015 года).

Доля тех, кто считает, что внешняя политика РФ несет в себе больше неудач, чем успехов, подскочила в 1,5 раза - с 15% в январе 2017-го до 23% в июле текущего года, хотя в течение предыдущих трех лет ни разу не поднималась выше 17%.

Почти половина респондетов - 45% - не смогли отметить ни одного удачного хода во внешней политике. 19% назвали успехом помощь Сирии ("не дали в обиду"), 10% - улучшение отношений с зарубежными странами, в первую очередь - Китаем, Индией и государствами БРИКС.

При этом лишь 9% считают успехом присоединение Крыма, и только 3% заявили о том, что авторитет России в мире вырос в результате конфронтации со странами Запада.

Эту конфронтацию считают главной неудачей 13% респонеднтов. Еще 8% назвали ключевым провалом "напряженные отношения с Украиной", а 4% пожаловались, что из-за внешнеполитических инициатив властей в стране падает уровень жизни и растут цены на товары.

Концентрация власти на международной политике в ущерб экономике начинает вызывать все большее недовольство, следует из данных ФОМ.

Так, доля респондентов, считающих, что "руководство страны уделяет слишком много внимания внешней политике", за три года подскочила вдвое - с 17% до 34%.

В опросе ФОМ участвовали 1500 респондентов - жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.