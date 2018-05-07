Последнее обновление: 07.05.2018 18:21

Перемен в стране хотят 90% россиян - опрос

Почти 90% жителей России считают, что стране нужны преобразования. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

Причем 59% респондентов согласились с утверждением о необходимости преобразований в большинстве сфер общества, и 30% заявили, что нужны изменения только в некоторых областях. Лишь 2% опрошенных полагают, что России преобразования сейчас не нужны.

На вопрос об одобрении деятельности Владимира Путина на посту президента РФ положительно ответили 82% респондентов. При этом самый высокий уровень поддержки Путина - среди россиян старше 60 лет (91%), а самый низкий - среди людей в возрасте 25-44 лет (75%).

Опрос проводился с 29 по 30 апреля и 2 мая, в нем приняли участие 3000 человек старше 18 лет.

Сегодня Путин официально вступил в должность президента России на четвертый срок.

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