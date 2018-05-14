Рекордное число россиян заявили об изоляции страны

Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей (56 процентов). Это следует из опроса социологического института "Левада-центр", результаты которого обнародованы 14 мая.

Количество тех, кого беспокоит такое положение, выросло за минувший год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56 процентов. Также на 12 процентных пунктов (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России следует укреплять связи с Западом.

Одновременно растет количество негативных оценок Запада в целом и уменьшается количество положительных, хотя большинство респондентов - 40% - полагает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся в основном со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что после введения новых санкций поднялась "новая волна", и россияне все чаще ощущают западную критику, которую им преподносят как русофобию. По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это, как полагает Гудков, попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.

Со своей стороны политолог Андрей Кортунов отмечает, что россияне постепенно начинают осознавать "масштаб проблемы". "Граждане теперь понимают, что конфронтация - надолго. Последние события и их представление общественному мнению - отравление Скрипалей, химический удар в Сирии, новые санкции против олигархов - вызывают все большее ощущение безнадежности, люди считают, что Россия старается наладить отношения, но это не приводит ни к каким результатам", - полагает эксперт.