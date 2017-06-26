Путин догоняет Сталина в сознании россиян

Население России считает Иосифа Сталина "самой выдающейся личностью всех времен и народов". Такие данные получил "Левада-центр", опросив 1600 человек в 48 регионах страны.

Среди множества исторических фигур "пальму первенства" Сталину отдали 38% респондентов. Это почти вдвое больше, чем в 1994 году, и втрое превышает уровень 1989 года.

На втором месте в перечне самых значимых для мировой истории людей, по мнению россиян, оказался действующий президент РФ Владимир Путин - за него высказались 34% опрошенных.

При этом разрыв между Путиным и Сталиным сократился в 5 раз: во время предыдущего опроса, проведенного в 2012 году, Путин был лишь на пятом месте с показателем 22% (против 42% у Сталина), отмечает finanz.ru.

За 4 года, согласно опросу, Путин обошел в сознании населения Владимира Ленина и Петра Первого (их в качестве самой значимой фигуры в истории всех народов назвали 32% и 29% соотвественно) и догнал поэта Александра Пушкина (34%).

В десятку также вошли Юрий Гагарин, которого самым выдающимся человеком всех времен назвали 20% граждан РФ, Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина Вторая (11%) и Михаил Лермонтов (10%).

В итоговом перечне из 20 персон оказались 7 человек, руководивших Россией или СССР в разные годы, три полководца, четыре писателя и четверо ученых - Дмитрий Менделеев, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и Михаил Ломоносов.