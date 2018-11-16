Фунт дорожает после падения накануне

Курс доллара США опускается относительно основных мировых валют, при этом фунт стерлингов дорожает после обвала в четверг на новостях по Brexit.

Накануне ряд британских министров подали в отставку, выразив свое несогласие с текстом соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Вместе с тем премьер-министр Тереза Мэй назвала его "лучшим компромиссом с ЕС, который могла достичь Великобритания".

В пятницу стало известно, что сторонник Brexit, министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув не намерен покидать правительство.

Тем временем эксперты полагают, что уже на следующей неделе может состояться голосование о недоверии Т.Мэй, лидеру Консервативной партии. Для инициирования голосования требуются подписи 48 представителей партии в парламенте, и порядка 20 консерваторов уже публично объявили о поддержке голосования.

Между тем аналитики Morgan Stanley полагают, что "бычье" ралли доллара подошло к концу и настало время продавать американскую валюту. "Мы уверены, что доллар достиг пика примерно на текущих уровнях", - сообщается в отчете банка. Это обусловлено расширением кредитных спредов, снижением котировок акций и доходностей гособлигаций, полагают эксперты.

Евро по состоянию на 15:58 мск вырос к доллару на 0,1% - до $1,1339 против $1,1328 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты снизилась к японской валюте до 128,33 иены по сравнению со 128,74 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара упал на 0,4% - до 113,19 иены против 113,64 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,5% и составляет $1,2839 против $1,2774 днем ранее, когда он упал на 1,7% в связи с опасениями вокруг Brexit. К евро фунт вырос на 0,4% - до 1,1321 евро за фунт против 1,1279 евро на закрытие.