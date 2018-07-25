Большинство европейских рынков акций торгуется в минусе

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы снижаются в начале торгов.

Внимание инвесторов и трейдеров направлено на корпоративную отчетность. Помимо этого, они ожидают итогов встречи председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. Поездка главы ЕК в Вашингтон воспринимается Брюсселем и рынками как последний шанс избежать полномасштабной торговой войны с США, пишут европейские и американские издания.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 уменьшился на 0,03% - до 388,06 пункта.

Финансовую отчетность за прошлый квартал опубликовали уже 140 компаний, акции которых входят в расчет Stoxx 600. Прибыль 37% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка была лучше прогнозов в 61% случаев, сообщает MarketWatch.

Британский FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,6%, германский DAX - на 0,25%, испанский IBEX 35 - на 0,32%.

В то же время французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,24%. Это обусловлено, в том числе, повышением котировок акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA на 1,7%. Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" в первом полугодии повысил прибыль на 28% в годовом выражении и увеличил выручку на 10%.

Бумаги другого представителя данной сферы Salvatore Ferragamo SpA подорожали на 1%. При этом капитализация Swatch Group AG опустилась на 0,5% и Burberry Group Plc - на 0,3%.

Аналитики UBS полагают, что широкомасштабная торговая война может привести к 30-процентному падению цен акций европейских производителей предметов роскоши. С начала текущего года они выросли примерно на 24%.

Котировки акций Telefonica Deutschland AG подскочили на 7,5%. Телекоммуникационная компания во втором квартале сократила чистый убыток и подтвердила прогноз на 2018 год.

Курс ценных бумаг Ryanair Holdings Plc вырос на 3,3% после того, как бюджетный авиаперевозчик заявил о намерении сократить свой флот в Дублине на 20% (до 30 с 24 самолетов) в предстоящий зимний сезон.

Капитализация бельгийского страховщика Ageas NV взлетела более чем на 5% на слухах о том, что его покупкой интересуется китайская Fosun International.

В то же время рыночная стоимость Vodafone Groul Plc снизилась на 1,1%. Британский оператор мобильной связи сократил выручку в минувшем квартале, хотя и сохранил прогноз на весь текущий фингод.

Акции E.ON SE подешевели на 0,6%. Германский энергоконцерн планирует на следующей неделе объявить о сокращении примерно 500 рабочих мест в Великобритании из 9,4 тыс., пишет The Times.

Цена бумаг Fresnillo упала на 4,5%. Добывающая компания во втором квартале увеличила добычу драгоценных металлов, однако ухудшила прогноз производства серебра в текущем году.

Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, сократил чистую прибыль во втором квартале на 14%, результат совпал с предварительными данными, объявленными на прошлой неделе. Акции банка потеряли в цене 2,4%.

Рыночная стоимость Wizz Air Holdings Plc опустилась на 3,3%. Бюджетная авиакомпания в апреле-июне снизила чистую прибыль на 14%, несмотря на повышение выручки и объемов перевозок.