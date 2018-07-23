Европейские рынки акций торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы Западной Европы изменяются без единой динамики. Инвесторы следят за квартальной отчетностью компаний и сообщениями президента США Дональда Трампа в Twitter и ждут заседания Европейского центрального банка.

По итогам прошедшего в минувшие выходные заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в качестве основных рисков для мировой экономики на текущий момент названы рост напряженности в торговле и геополитике. Вместе с тем "двадцатка" не показала реального прогресса в решении проблем мировой торговли, вызванных новыми пошлинами США на импорт.

Планы нового правительства Италии в отношении экономики могут подорвать ее восстановление и помешать нормальному функционированию рынков, заявил экс-министр финансов Италии Пьер Карло Падоан в интервью газете La Repubblica.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,1%, до 385,29 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,4%. Германский DAX потерял 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,2%. Вместе с тем испанский IBEX прибавил 0,2%.

Курс ценных бумаг Ryanair упал на 4,3% на торгах в Лондоне. Крупнейший авиаперевозчик-дискаунтер в Европе сократил прибыль в минувшем финквартале на 20% и предупредил о возможности дальнейшего ухудшения финпоказателей из-за забастовок.

Котировки акций швейцарского банка Julius Baer опустились на 4,1% после публикации полугодового отчета, несмотря на существенное улучшение прибыли и других индикаторов. Глава банка Бернхард Ходлер отметил, что рынки завершили первое полугодие на более осторожной ноте из-за торговой напряженности и предстоящего окончания эры количественного смягчения. Кроме того, чистый приток активов замедлился с 6,6% в 2017 году до 5,1% в январе-июне.

Рыночная стоимость Fiat Chrysler Automobiles (FCA) уменьшилась на 2,2% на торгах в Милане из-за ухода главы компании Серджио Маркьонне в отставку по состоянию здоровья. Бумаги инвестхолдинга EXOR, которому принадлежит часть акций FCA, подешевели на 2,9%, CNH Industrial ("дочки" FCA, в которой С.Маркьонне возглавлял совет директоров) - на 2,5%.

Акции Glencore подешевели на 0,7% после объявления о продажи 39% южноафриканском платинового рудника Mototolo партнеру по СП - компании Anglo American Platinum (Amplats). Amplats заплатит 800 млн южноафриканских рэндов ($60 млн) при закрытии сделки, а также будет осуществлять ежемесячные платежи в течение шести лет в зависимости от цен на платиноиды в рэндах. Максимальная совокупная цена сделки - 22 млрд рэндов.