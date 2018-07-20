Фондовая Европа начала торги незначительным снижением

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы в начале торгов в пятницу слабо снижаются.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:59 МСК уменьшился на 0,02% - до 386,11 пункта.

Французский индикатор CAC 40 к этому времени опустился на 0,16%, германский DAX - на 0,01%, испанский IBEX 35 - на 0,21%, итальянский FTSE MIB - на 0,67%.

В то же время британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,15%, в том числе благодаря ослаблению курса фунта стерлингов до минимума за 10 месяцев к доллару США, сообщает MarketWatch.

Котировки акций финской Stora Enso Oyj упали более чем на 10% - до минимума с января 2010 года. Один из ведущих европейских производителей бумаги и упаковки в минувшем квартале увеличил чистую прибыль на 49%, однако она оказалась ниже консенсус-прогноза.

Курс ценных бумаг SSAB AB снизился на 5,5%, поскольку финансовые показатели шведской сталелитейной компании разочаровали инвесторов.

Telia Company AB завершила прошедший квартал с чистой прибылью против убытка годом ранее, однако результат не дотянул до средних ожиданий экспертов. Акции скандинавской телекоммуникационной компании подешевели на 3%.

Между тем рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton с открытия рынка повысилась на 0,2%, других представителей отрасли Rio Tinto, Antofagasta и Anglo American - на 0,3% вслед за ростом цен на цветные металлы.

Котировки акций Remy Cointreau S.A. увеличились на 2,4%. Второй по величине французский производитель алкоголя зафиксировал в первом финансовом квартале (апрель-июнь) органический рост продаж в 5,9%, до 241,5 млн евро, несмотря на неблагоприятное влияние со стороны изменения валютных курсов. Кроме того, компания подтвердила прогноз на текущий фингод.

Бумаги Saab AB подорожали на 3,6%. Шведская военно-промышленная компания сократила чистую прибыль во втором квартале на 28% из-за негативного изменения курсов обмена валют. Однако она сохранила прогноз на 2018 год и заявила о том, что спрос остается сильным.

Капитализация англо-голландской Unilever выросла на 1,5%. Один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров сообщил о завершении первой части программы выкупа собственных акций на сумму 3 млрд евро. Второй этап на аналогичную сумму начнется 20 июля, его планируется завершить до конца текущего года.

Французский производитель оборонной электроники Thales SA в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 53%, подтвердил прогноз на этот год. Бумаги компании подорожали на 1,6%.