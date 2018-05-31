En+ надеется к середине лета представить план для освобождения от санкций США

Алюминиевая империя российского магната Олега Дерипаски поддерживает тесные контакты с Министерством финансов США, но ей нужно время до середины лета, чтобы подготовить план действий по удовлетворению требований Вашингтона для снятия санкций, сообщил Рейтерпредседатель совета директоров холдинговой компании En+ Грег Баркер.

Минфин США в апреле ввел санкции в отношении Дерипаски и восьми подконтрольных ему компаний, включая алюминиевого гиганта Русала, в ответ на то, что Вашингтон назвал “злонамеренными действиями” России.

Под давлением со стороны деловых кругов, призывавших к смягчению мер, Вашингтон заявил, что может снять санкции с Русала и материнской компании En+, если Дерипаска снизит долю участия в En+ до уровня ниже 50 процентов и одобрит вхождение в совет новых независимых директоров.

В соответствии с нынешними санкциями, американские компании должны свернуть торговлю алюминием с Русалом к октябрю, тогда как все операции с акциями и долгом Русала и En+ необходимо завершить до 5 июня.

Баркер, занимающийся разработкой плана по исключению En+ и Русала из санкционного списка, сказал Рейтер, что попросил Минфин США продлить лицензию, дающую право осуществлять операции с акциями компании, до сентября.

“Мы просим продления общей лицензии, которое даст нам время на сбор недостающих элементов, чтобы к середине лета мы могли представить правительству США окончательное предложение”, - сказал Баркер по телефону.

Дерипаске принадлежит 66-процентная доля En+, которая в свою очередь владеет 48 процентами Русала. Переговоры о сокращении доли Дерипаски в En+ может осложнить то, что еще 5,8 процента акций компании принадлежат его бывшей жене, Полине Дерипаске.

Баркер, который в четверг встретился с Хизер Хамфриз, министром по делам бизнеса, предпринимательства и инноваций Ирландии, хочет заручиться поддержкой Дублина в попытке убедить Минфин США одобрить план En+.

“Ирландское правительство активно сотрудничает с Русалом в поиске путей смягчения воздействия санкций, - сказал он Рейтер в среду. - Я поеду в Дублин с очень четким посланием”.

Русал - материнская компания базирующейся в Ирландии Aughinish Alumina, в которой работают около 450 человек. Компания занимается производством глинозема - сырья для получения алюминия.