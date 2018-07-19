Акции Европы в минусе из-за слабых отчетов компаний

Европейские акции в четверг прервали ралли на фоне снижения бумаг медиагруппы Publicis из-за слабых финансовых результатов, а также падения цен на металлы.

К 12.25 панъевропейский индекс STOXX 600 сбавил 0,1 процента, отойдя от месячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Акции французской Publicis потеряли 7,3 процента после того, как компания отчиталась о неожиданном снижении продаж во втором квартале.

В результате акции британского конкурента фирмы WPP сбавили 3,4 процента, а европейский медиасектор - 0,9 процента.

Акции крупнейшей по рыночной капитализации технологической компании Европы SAP подешевели на 1,4 процента после того, как разработчик ПО отчитался о слабых результатах лицензионного бизнеса, но повысил годовой прогноз.

Горнорудный индекс потерял 1,2 процента, приблизившись к трехмесячному минимуму из-за снижения цен на металлы.

В то же время бумаги промышленных компаний выросли благодаря хорошим квартальным отчетам. Акции швейцарской инжиниринговой фирмы ABB подорожали на 4,7 процента после того, как прибыль фирмы во втором квартале превысила прогнозы. Бумаги шведской машиностроительной компании SKF прибавили 2,1 процента.