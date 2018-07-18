Акции Европы выросли благодаря технологическому и автосектору

Европейские акции достигли месячного максимума в среду на фоне ослабления валют и ралли техсектора благодаря хорошим отчетам компаний и после того, как индекс Nasdaq завершил торги на рекордном пике.

Технологический индекс вырос на 2,2 процента, в то время как акции Ericsson подорожали на 9,7 процента после того, как производитель телекоммуникационного оборудования отчитался об операционной прибыли во втором квартале.

Бумаги поставщика оборудования для производства чипов ASML прибавили 5,6 процента, поскольку компания отчиталась о превысивших прогнозы квартальных результатах.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.47 МСК вырос на 0,5 процента.

Оптимистичная оценка состояния экономики главой Федрезерва Джеромом Пауэллом поддержала доллар, подъем которого толкнул вверх европейские секторы, ориентированные на экспорт.

Автосектор, который сильно зависит от экспорта и в последнее время оказался под давлением опасений о введении США повышенных импортных пошлин на автомобили, вырос на 1,3 процента.

Трейдеры сообщили, что сектор также поддержали сообщения о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 25 июля встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить ухудшившиеся торговые отношения.

Акции BMW, до 20 процентов глобальных продаж которой приходятся на США, прибавили 0,9 процента.

Британский FTSE вырос на 0,6 процента, в то время как фунт стерлингов вновь оказался под давлением опасений вокруг планов о Brexit.

Банковский сектор сбавил 0,3 процента на фоне 7-процентного снижения бумаг Danske Bank после того, как датский кредитор отчитался о доналоговой прибыли во втором квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков.