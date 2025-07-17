Последнее обновление: 17.07.2025 13:44

В вузах Беларуси завершается прием документов на бюджетные места

В вузах Беларуси 17 июля завершается прием документов на бюджетные места. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

«Завершается прием документов от абитуриентов, которые поступают на общих основаниях (по результатам ЦЭ, ЦТ, внутренних вступительных испытаний) на бюджетные места, а также на специальности, по которым необходимо сдавать внутренние вступительные испытания (творческие, специальности в области физической культуры и спорта, а также с сокращенными сроками обучения)», - информирует ведомство.

Приемные комиссии вузов работают с 9.00 до 18.00. Информирование абитуриентов о количестве поданных документов в последний день приема – 10.00, 12.00, 15.00 и 17.00.

Прием документов в сельскохозяйственные и отдельные силовые вузы завершится 19 июля.

Дополнительную информацию по вопросам вступительной кампании можно найти на сайтах и горячих линиях вузов.

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