LG выпустила ноутбуки Gram Pro, которые работают 27 часов без зарядки

LG обновила линейку сверхлегких ноутбуков Gram двумя моделями Gram Pro 16Z90TR и 17Z90TR.

Обе новинки построены на процессорах Intel Core Ultra 9 и Ultra 7 второго поколения, оснащены видеокартой NVIDIA RTX 5050 и сертифицированы по программе Intel Evo Edition.

Пользователи получат до 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Толщина корпуса – менее 0,6 дюйма, вес 16-дюймовой версии – 1,36 кг, 17-дюймовый – 1,5 кг. LG обещает до 27 часов воспроизведения видео без подзарядки.

Среди особенностей – встроенные ИИ-инструменты Copilot и фирменная платформа LG AI. Локальный gram chat On-Device работает без подключения к интернету, а gram chat Cloud на основе GPT-4o взаимодействует с календарями, почтой и данными в сети. Функция Time Travel позволяет просматривать историю документов, сайтов, видео и аудио.

Улучшенный Gram Link 2.0 упрощает передачу файлов и прием звонков с подключенных Android и iOS устройств.

Цены на Gram Pro 16Z90TR начинаются от $2799,99, а на Gram Pro 17Z90TR – от $2549,99. Продажи уже стартовали на сайте LG, в ближайшее время они появятся в крупных сетях.