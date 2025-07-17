Двадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования

Двадцать штатов подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за закрытия программы FEMA, направленной на создание устойчивой инфраструктуры для противодействия стихийным бедствиям. Об этом сообщает Axios.

Иск был подан в суд Бостона (штат Массачусетс) 16 июля.

"Односторонне прекращение флагманской программы FEMA по смягчению последствий стихийных бедствий является незаконным действием ответчиков и нарушает основные принципы разделения властей", – говорится в документе.

Среди штатов, подавших в суд на администрацию Трампа, — Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс и другие. Большинство из них, как отмечает издание, возглавляют демократы.

Штаты считают, что, отказываясь тратить средства, выделенные Конгрессом на усиление защиты населения или пытаясь потратить их на другие программы, администрация президента США "нарушила Конституцию и незаконно вмешалась в полномочия Конгресса распоряжаться бюджетом".

По словам истцов, проекты, что разрабатывались годами и в которые общины инвестировали миллионы долларов на планирование, получение разрешений и экологическую экспертизу, теперь оказались под угрозой.

"В то же время американцы по всей стране сталкиваются с повышенным риском ущерба от стихийных бедствий", – отметили они.