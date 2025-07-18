Россияне выстраиваются в очереди за Rolls-Royce и Ferrari

Автомобили марки Rolls-Royce возглавили список самых востребованных россиянами новых люксовых машин.

По данным «Автостата», за первое полугодие 2025 года в России реализовано 100 таких автомобилей, что на 56% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом весь российский авторынок за первое полугодие сократился на 26%, а премиум-сегмент продемонстрировал рост на 19%. Всего за этот период в России продано 320 новых люксовых автомобилей.

Лучший по нескольким критериям результат показал Rolls-Royce, который на 56% нарастил продажи к первому полугодию 2024 года. На второй позиции расположился Bentley: всего продано 90 автомобилей этого бренда, что на 4% больше прошлогоднего результата. На третьем месте — Lamborghini: 72 проданные машины, и это на 5% меньше, чем год назад.

Россияне в этом году также приобрели 43 новых Ferrari (рост на 115%), 11 Aston Martin (плюс 83%) и четыре Maserati (снижение на 75%).

Если говорить про конкретные модели, то бестселлером стал Rolls-Royce Cullinan (71 автомобиль). В топ-5 также вошли Lamborghini Urus (58 машин), Bentley Bentayga (42 авто), Bentley Continental GT (41 экземпляр) и Rolls-Royce Spectre (18 единиц).