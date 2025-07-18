В Берлине запретили провозить оружие и ножи в общественном транспорте

Власти Берлина с четверга официально ввели запрет на провоз опасных предметов, в том числе ножей, в городском общественном транспорте.

Постановление властей немецкой столицы, которое запрещает ношение оружия и ножей в общественном транспорте и на объектах общественного транспорта в федеральной земле Берлин, вступило в силу 17 июля.

В частности, запрещено перевозить в метро, автобусах и пригородных поездах ножи, огнестрельное оружие (в том числе стреляющее холостыми и сигнальными ракетами) и другие «опасные предметы». Запрет распространяется на всех лиц в общественном транспорте и на объектах общественного транспорта, таких как здания вокзалов, на платформах и т. д. При этом автобусные и трамвайные остановки не входят в зоны запрета.

«Цель состоит в том, чтобы сократить количество нападений с применением оружия и ножей, обеспечить большую безопасность в общественном транспорте и снизить уровень преступности», - пояснили власти.

Запрет распространяется и на лиц, имеющих лицензию на ношение стрелкового оружия. Постановлением предусмотрены исключения для полицейских, спасателей и других работников экстренных служб, а также работников заведений общественного питания.

Полиция уполномочена проводить проверки даже без особых подозрений, причем проверки будут проводиться регулярно. Оружие и ножи, перевозимые незаконным путем, могут быть конфискованы. Нарушение запрета может повлечь за собой штраф в размере до €10 тысяч.

В Германии неоднократно фиксировались случаи применения холодного оружия при транспортировке, что приводило к серьезным последствиям. В частности, 3 июля в международном поезде в немецкой Баварии сириец напал на людей, несколько из них получили ранения.

Одним из «триггеров» нынешнего запрета стало нападение с ножом в метро в апреле, в результате которого погиб 29-летний мужчина.