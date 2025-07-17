Google запустила новую ИИ-функцию в поисковике для обзвона компаний

Корпорация Google запустила новую ИИ-функцию в поисковике, которая способна самостоятельно звонить в местные компании, уточнять цены и наличие товаров или услуг, а затем сообщать результат пользователю.

«Теперь Search обладает агентными возможностями: он может звонить в местные компании с помощью искусственного интеллекта, чтобы узнать цены и наличие, избавляя вас от необходимости искать эту информацию самостоятельно. Функция внедряется в США с расширенным доступом для подписчиков AI Pro и AI Ultra. Теперь куда проще вычеркнуть “химчистку” из списка дел», - отметил вице-президент Google Search Робби Стайн.

Инструмент создан на базе Google Duplex — разговорного ИИ, запущенного в 2018 году. Он использует распознавание речи и понимание контекста для естественного общения с компаниями, а затем с помощью искусственного интеллекта подводит итоги разговора.

Наряду с этим корпорация запустила новый инструмент Deep Search, основанный на базе модели Gemini 2.5 Pro. Он позволяет проводить расширенные исследования и предлагать «решения самых сложных вопросов».

Для применения необходимо выбрать модель из выпадающего меню.

Deep Search использует методику веерной обработки запросов для анализа сотен сайтов, их осмысления последующего и составления исчерпывающего отчета с источниками.

«С Deep Search многочасовые исследования для работы, хобби и принятия важных жизненных решений теперь можно проводить за считанные минуты», - отметил Стайн.