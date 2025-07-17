Минобороны Молдовы сообщило об усилении ПВО страны

В Минобороны Молдовы 17 июля сообщили, что приняли определенные меры для усиления ПВО страны, но не стали раскрывать никаких деталей. Об этом сообщает Newsmaker.

В ведомстве напомнили, что за годы п войны России против Украины было несколько случаев нарушения воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и БПЛА.

"Это было прямой угрозой для безопасности наших граждан... В этом контексте ведомство приняло необходимые меры по укреплению способностей ПВО страны, в том числе при поддержке внешних партнеров", – рассказали в Минобороны Молдовы.

"Из соображений безопасности и конфиденциальности, мы не можем сообщить более подробную информацию. Но уверяем, что все эти усилия направлены на повышение уровня безопасности населения и защиту национального воздушного пространства", – добавили в заявлении.

Весной министр обороны Молдовы Анатолий Носатый анонсировал, что ЕС готовит партию военной помощи для Молдовы, в том числе со средствами ПВО, способными перехватывать БПЛА, самолеты, вертолеты и некоторые виды ракет.