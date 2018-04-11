UBS, Credit Suisse приостановили торги акциями Sulzer из-за санкций США

Банки UBS и Credit Suisse приостановили торги акциями швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, сообщили трейдеры в Цюрихе в среду, из-за неопределенности вокруг санкций США в отношении крупнейшего акционера компании - группы Ренова российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Ренова и Вексельберг, как и еще целый ряд российских компаний и их владельцев, попали под действие новых американских санкций, введенных из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы-2018 в США и других “злонамеренных действий” властей РФ.

Глава Sulzer Грег Пу-Гийом сказал в интервью швейцарской газете Finanz und Wirtschaft, что работает над освобождением компании от санкций. В частности, Sulzer намеревается выкупить у Реновы свои акции, сократив ее долю с 63 до менее 50 процентов.

Получить оперативный комментарий Credit Suisse не удалось. UBS сообщил, что действует в соответствиями с санкциями, введенными Швейцарией, ООН, Евросоюзом и США.