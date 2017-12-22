Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС решил продлить экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

"21 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и кацлер Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.

Сегодня Совет закрепил это решение путем письменной процедуры и, в соответствии с правилами для всех подобных решений, единогласно.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014-го на один год в ответ на действия России, дестабилизировавшей ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.