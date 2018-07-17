Рынки акций Европы малоподвижны после результатов компаний

Европейские рынки акций демонстрировали малоподвижную динамику во вторник на фоне неоднозначных результатов компаний, при этом участники рынка ждали выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое может внести ясность в отношении темпов повышения ставок.

Акции телекоммуникационных компаний снизились на 0,92 процента под давлением бумаг Telenor, которые подешевели на 2,33 процента после того, как норвежский телекоммуникационный оператор отчитался о результатах за второй квартал, не дотянувших до прогнозов.

Технологический сектор опустился на 0,29 процента из-за разочаровывающих данных американской компании Netflix о росте числа подписчиков.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.44 вырос на 0,06 процента. Ожидается, что объем торгов останется небольшим до выступления Пауэлла.

Бумаги Husqvarna упали на 16,76 процента, поскольку крупнейший в мире производитель садового оборудования отчитался о неожиданном снижении операционной прибыли.

Банковский сектор продолжил укрепляться второй день кряду. Бумаги SEB выросли на 5,25 процента, поскольку чистая процентная прибыль шведского банка превзошла прогнозы.

Акции французского ритейлера Casino, норвежской медиакомпании Schibsted и шведской компании Getinge, занимающейся технологиями в сфере медицины, подорожали на 3,45, 13,39 и 8,19 процента соответственно после выхода оптимистичных отчетов.