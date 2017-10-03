Европейские фондовые рынки вблизи 3-месячных пиков, акции Испании в минусе

Европейские акции удерживались вблизи трехмесячных максимумов во вторник на фоне продолжения снижения испанских бумаг и роста финансового сектора после очередной рекордной сессии на Уолл-стрит.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.08 торговался без резких колебаний, в то время как мадридский индекс “голубых фишек” IBEX подешевел на 0,1 процента. Мадрид и Барселона, похоже, с осторожностью продумывают дальнейшие шаги после референдума о независимости Каталонии, который центральное правительство Испании объявило нелегитимным.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал к урегулированию кризиса при международном посредничестве, в то время как испанский премьер Мариано Рахой сказал, что ждет совместных ответных мер после встречи с лидерами других политических партий.

Акции базирующихся в Каталонии банков Sabadell и Caixa прибавили 0,2 и 1,2 процента соответственно. Днем ранее бумаги кредиторов серьезно пострадали из-за опасений вокруг тяжелейшего за несколько десятилетий конституционного кризиса в Испании.

Акции испанской энергетической компании Iberdrola потеряли 2 процента после того, как JP Morgan понизил их рейтинг, сообщив, что политическая неопределенность стала еще одним сдерживающим фактором для фирмы.

Финансовые и горнорудные акции поддержали индекс STOXX 600, нивелировав снижение потребительского сектора и бумаг компаний здравоохранения.

Бумаги британского поставщика отопительного и сантехнического оборудования Ferguson выросли на 3,7 процента после того, как компания отчиталась о росте прибыли от торговых операций и объявила о плане обратного выкупа акций.