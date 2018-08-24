Последнее обновление: 24.08.2018 10:16

Биржи США закрылись спадом на фоне новых пошлин Вашингтона и Пекина

Американские фондовые индексы завершили торги 23 августа снижением на фоне введения США и КНР новых взаимных импортных пошлин, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,30% и составил 25656,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,17% — до 2856,98 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,13% и составил 7878,46 пункта.

США 23 августа ввели новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, Китай ответил на действия американской стороны симметрично, обратившись с иском в ВТО.

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