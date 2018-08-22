Американские биржи завершили торги ростом

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, инвесторы ждут очередных торговых переговоров США и Китая и ежегодной встречи глав мировых ЦБ в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25% и составил 25822,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов обновил исторический рекорд, установленный в конце января, и в итоге увеличился на 0,21% — до 2862,96 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,49% и составил 7859,17 пункта.

Инвесторы оптимистично настроены относительно предстоящей встречи делегаций США и Китая для обсуждения торговых противоречий. Представители стран проведут переговоры 22-23 августа. Официальный представитель китайского МИД Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут на основе равенства и доверия прийти к взаимовыгодному решению, которое бы удовлетворяло обе стороны.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились, поскольку они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимные уступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.

При этом участники рынка обратили внимание и на сильный сезон корпоративных отчетностей: выручка и прибыль большинства крупных компаний превзошла прогнозы аналитиков.

Кроме того, участники торгов ожидают ежегодного банковского симпозиума в американском Джексон-Хоуле, который будет проходить 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается речь главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Инвесторов интересует, изменит ли глава Федрезерва свою риторику после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

В понедельник Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, он сказал, что "недоволен" Пауэллом.