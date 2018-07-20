Уолл-стрит закрылась в минусе из-за слабых корпоративных отчетов

Американские фондовые индексы завершили торги четверга в минусе на фоне публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетов и роста торговой напряженности из-за беспокойства о том, что ЕС может ввести ответные пошлины на импортируемые из США товары.

Европейская комиссия по вопросам торговли, представители которой на следующей неделе приедут в Вашингтон на переговоры о торговле, готовит ответные меры на случай введения США пошлин на импортируемые из ЕС автомобили и запчасти.

Автопроизводители говорят, что введение пошлин на импорт американских автомобилей и запчастей может повысить цены на автомобили на $83 миллиарда в год. Акции Ford Motor Co и General Motors Co подешевели на 0,5 и 1,4 процента соответственно.

Акции eBay снизились на 10,1 процента, оказав сильное давление на индексы S&P 500 и Nasdaq, после публикации интернет-ритейлером разочаровывающих результатов и прогнозов.

Бумаги American Express Co потеряли 2,7 процента, так как компания сообщила о росте издержек, вызванных бонусной программой.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,53 процента до 25.064,5 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,40 процента до 2.804,49 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,37 процента, опустившись до 7.825,30 пункта.

Индекс финансового сектора оказался в лидерах падения среди основных отраслевых индексов S&P 500, потеряв 1,4 процента.

Рост наблюдался в бумагах International Business Machines Corp, которые подорожали на 3,3 процента, так как результаты компании за второй квартал превысили прогнозы аналитиков.