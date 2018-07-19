Индекс S&P 500 закрылся на пике более чем 5 месяцев благодаря отчетам компаний

Индекс S&P 500 достиг максимума более чем за пять месяцев, а Dow вырос пятую сессию кряду в среду на фоне подъема финансового и промышленного сектора благодаря хорошим квартальным отчетам компаний.

Промышленный индекс S&P 500 вырос на 1,1 процента благодаря хорошим финансовым результатам транспортной компании CSX Corp и авиаперевозчика United Continental.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в среду выступил в Палате представителей, повторив, что усиление протекционизма в мире со временем может создать риск для расширения американской и глобальной экономики, однако оно, скорее всего, продолжится.

Индекс Dow Jones вырос на 0,32 процента до 25.199,29 пункта, индекс S&P 500 - на 0,22 процента до 2.815,62 пункта, а индекс Nasdaq Composite опустился на 0,01 процента до 7.854,44 пункта.

Вышедшие в среду данные показали, что рынок жилья остается слабым местом американской экономики. Число домов, строительство которых началось в США, в июне снизилось на 12,3 процента в месячном исчислении и составило 1,17 миллиона, тогда как аналитики ожидали 1,32 миллиона.

Рыночная стоимость Amazon.com на короткое время впервые достигла $900 миллиардов, спровоцировав вероятность того, что онлайн-ритейлер может опередить Apple, став самой дорогой компанией на Уолл-стрит.

Акции Morgan Stanley подорожали на 2,8 процента после того, как инвестбанк отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли