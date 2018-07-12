ЕЦБ будет удерживать ставки на рекордных минимумах столько, сколько потребуется - протокол

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущих уровнях столько, сколько потребуется для ускорения инфляции, и прогноз Европейского центрального банка должен рассматриваться как “неограниченный по срокам”, заключили представители руководства регулятора в июне, показал протокол заседания, опубликованный в четверг.

ЕЦБ подготовил рынки к неизменным ставкам “до конца лета” 2019 года на июньском заседании, по итогам которого он также объявил, что программа скупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро ($3,04 триллиона), скорее всего, завершится в декабре.

Однако представители руководства регулятора на заседании отметили необходимость подчеркнуть, что ставки будут меняться, только если инфляция продолжит вновь приближаться к целевой отметке около 2 процентов, показал протокол.

“Сложилось ощущение, что необходимо подчеркнуть неограниченный по срокам характер зависимого от обстоятельств компонента (прогноза), при этом ожидается, что ставки останутся на текущих уровнях столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить... устойчивую корректировку траектории инфляции”, - сообщил ЕЦБ.

Однако даже несмотря на эту оговорку представители руководства ЕЦБ отметили устойчивость прогресса в росте инфляции и выразили уверенность в том, что рост цен продолжит приближаться к целевому показателю.

На фоне ускорения инфляции и ощутимой стабилизации роста ЕЦБ 14 июня принял решение свернуть программу скупки активов к концу года.

Однако относительно размытые формулировки ЕЦБ о первом повышении ставки, которые могут касаться любого из четырех заседаний, запланированных во второй половине 2019 года, заставили участников рынка скорректировать прогнозы.

На текущий момент рынки ожидают первого повышения ставок в октябре, однако за последние несколько недель срок ужесточения монетарной политики резко менялся между июлем и декабрем, что говорит о возросшей неопределенности.

Хотя представители руководства ЕЦБ сообщили, что “ожидают” завершения скупки активов в декабре, они также отметили, что, учитывая существенную неопределенность, было бы разумно, чтобы срок окончания программы зависел от поступающих данных.

Главным препятствием в длительном процессе сворачивания мер стимулирования, вероятно, станет мрачный прогноз экономики на фоне торговой войны с США, популистских взглядов нового правительства Италии и ослабления спроса на экспорт.