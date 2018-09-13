Последнее обновление: 13.09.2018 18:15

ЕЦБ оставил ставки без изменений, продолжит сворачивать меры стимулирования

Европейский центробанк в четверг оставил ставки без изменений и подтвердил, что продолжит скупку активов на сумму 30 миллиардов евро в месяц до конца сентября.

Регулятор также повторил, что после сентября 2018 года сократит ежемесячный объем скупки активов до 15 миллиардов евро до конца декабря 2018 года, а потом, при условии, что свежие данные подтвердят прогноз инфляции ЕЦБ в среднесрочной перспективе, завершит скупку.

По итогам заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

Управляющий совет ЕЦБ сообщил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.

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