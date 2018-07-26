ЕЦБ подтвердил, что сохранит ставки вблизи текущих уровней до осени 2019 года

Европейский центробанк в четверг оставил ставки без изменений и повторил, что они будут находиться на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года.

По итогам заседания регулятор оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

ЕЦБ сообщил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.

Регулятор подтвердил, что продолжит скупку активов в объеме 30 миллиардов евро в месяц до конца сентября 2018 года.

Согласно сообщению центробанка, с конца сентября до конца декабря 2018 года, при условии, что свежие данные подтвердят прогноз инфляции ЕЦБ в среднесрочной перспективе, ежемесячный объем скупки активов составит 15 миллиардов евро, после чего программа завершится.