Последнее обновление: 14.06.2018 16:18

ЕЦБ прекратит выкуп облигаций в декабре этого года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.

ЕЦБ принял решение сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года.

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