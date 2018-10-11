Последнее обновление: 11.10.2018 16:24

ЕЦБ не станет менять политику, несмотря на беспокойство о росте - протокол

Напряженность в мировой торговле может привести к еще большему замедлению экономического роста еврозоны, и представители Европейского центробанка в прошлом месяце обсуждали, стоит ли понижать свои оценки рисков, говорится в опубликованном в четверг протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ.

В конечном счете, однако, чиновники решили, что экономика региона демонстрирует большую устойчивость, поэтому риски для роста остаются сбалансированными, хотя, по мнению некоторых, факторы, обусловившие замедление экономического роста в последнее время, возможно, не являются временными, следует из документа.

По итогам заседания 13 сентября ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений, подтвердив планы свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро ($3 триллиона) к концу 2018 года и повысить ставки осенью 2019 года.

“Было отмечено, что некоторые из факторов, определяющих корректировку (оценок роста в сторону понижения), возможно, носят не совсем временный характер”, - говорится в протоколе.

Однако, несмотря на то, что некоторые чиновники призывали к снижению оценок рисков, на заседании было выражено общее мнение о том, что лежащая в основе мощь экономики смягчит риски спада.

Чиновники также пришли к выводу, что влияние торговой напряженности пока было ограниченным, хотя все еще может проявиться со временем.

“Наиболее часто используемые показатели стабилизировались и оставались на высоких уровнях, свидетельствуя об устойчивости экономической активности в целом”, - отмечает главный экономист ЕЦБ Питер Прет, слова которого приводятся в протоколе.

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