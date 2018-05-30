ЕЦБ может в ближайшее время приступить к сворачиванию стимулов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может уже в июне принять решение о том, чтобы позднее в этом году начать сворачивание программы выкупа активов объемом 2,5 трлн евро, полагает член правления ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер.

По ее словам, Европейский центробанк может в скором времени приступить к сворачиванию стимулов, поскольку экономика еврозоны является достаточно сильной, а инфляция, вероятно, ускорится в ближайшем будущем.

"Мы не видим переломного момента в тенденции к росту. Июнь - это месяц, когда мы можем принять окончательное решение о том, чтобы постепенно положить конец чистым покупкам активов к концу текущего года", - заявила С.Лаутеншлагер.

ЕЦБ пообещал продолжать выкуп облигаций в объеме 30 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца сентября 2018 года.

Большинство экономистов ожидают, что Европейский ЦБ уже в июле объявит о планах завершить покупку активов в рамках программы количественного смягчения (QE) к концу этого года, пишет Dow Jones.

Однако планам завершения программы выкупа бондов могут помешать недавние сигналы замедления экономического подъема в еврозоне, сохранение слабой инфляции, а также перспективы глобальных торговых войн, отмечают эксперты.

Политический кризис в Италии может еще больше ухудшить перспективы экономики еврозоны и вызвать негативные последствия для других государств региона.

Зампредседателя ЕЦБ Витор Констансиу заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel во вторник, что Италия больше не сможет рассчитывать на помощь ЕЦБ, если нарушит действующие в ЕС бюджетные правила - такую возможность рассматривают крупнейшие политические партии страны. "Я могу сказать лишь, что Италия знает правила. Властям страны, возможно, стоит более внимательно изучить их", - заявил В.Констансиу.

Слабые инфляционные ожидания в еврозоне удерживают ЕЦБ от сворачивания стимулов, однако их усилению может способствовать рост цен на нефть.

"Цена нефти в долларах сейчас на 9% выше, чем в начале мая, и она выросла на 11% в евро, - цитирует MarketWatch экономиста по европейским рынкам HSBC Фабио Бальбони. - Повышение цен на нефть приведет к ускорению инфляции в краткосрочной перспективе". "Если цены на нефть останутся на текущих уровнях, инфляция в еврозоне поднимется до 1,9% в июне и июле, что будет соответствовать цели ЕЦБ о достижении темпов роста потребительских цен на уровне "близком, но чуть ниже 2%", - говорит Ф.Бальбони.