Ожидания завершения скупки активов ЕЦБ до конца 2018 года обоснованны - глава Бундесбанка

- Ожидания того, что Европейский центробанк свернет программу скупки активов до конца 2018 года, обоснованны, сказал в среду глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн.

“Участники финансового рынка уже некоторое время ждут, что скупка активов завершится до конца 2018 года”, - сказал Вайдманн в видеообращении к участникам конференции в Берлине.

“В сложившихся обстоятельствах я считаю эти ожидания рынка обоснованными”, - сказал он, добавив, что сворачивание скупки активов станет первым шагом к нормализации монетарной политики.

По словам главы Бундесбанка, задача, которая стоит перед ЕЦБ - осуществить этот процесс, не вызвав панику на рынках.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат сказал в среду, что ЕЦБ все больше уверен в том, что инфляция возвращается к целевому уровню регулятора и на следующей неделе обсудит необходимость постепенного сворачивания QE.

Глава ЕЦБ Марио Драги называл несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем скупка активов сможет завершиться. Комментарии Прата указывают на то, что центробанк отмечает прогресс в достижении всех этих целей.

“Сигналы, указывающие на приближение инфляции к нашей цели, усиливаются, и базовое укрепление экономики еврозоны, а также то, что это укрепление оказывает все более сильное влияние на формирование заработной платы, поддерживают нашу уверенность в том, что инфляция достигнет уровня ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе”, - сказал Прат, выступая в Берлине.

“Ослабление ожиданий рынка относительно существенного расширения нашей программы в будущем сопровождается инфляционными ожиданиями, все больше совпадающими с нашей целью”.

Хотя многие чиновники ЕЦБ ждут, что окончательное решение о том, завершать ли скупку активов, будет принято лишь на июльском заседании, комментарии Прата указывают на то, что обсуждение этого вопроса начнется уже на следующей неделе, на заседании в Риге.

Скупка активов текущим объемом в 30 миллиардов евро в месяц должна продолжиться как минимум до конца сентября 2018 года, однако чиновники регулятора долгое время обсуждают необходимость постепенного завершения программы в течение нескольких месяцев.

“На следующей неделе совет управляющих должен оценить, достаточно ли достигнутого на данный момент прогресса для постепенного сворачивания скупки активов”, - сказал Прат.