ЕЦБ будет последовательно повышать ставки - Драги

Европейский центральный банк будет последователен в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, сказал председатель ЕЦБ Марио Драги во вторник, добавив, что рыночные ожидания отвечают целям регулятора изменять ее постепенно.

На прошлой неделе ЕЦБ принял решение свернуть программу по скупке евробондов в размере 2,6 триллиона евро к концу года, оставив при этом без изменений ставки. Текст заявления заставил инвесторов предположить, что повышение процентной ставки произойдет в сентябре 2019 года.

“Мы останемся терпеливы при определении сроков первого повышения процентной ставки и используем поэтапный подход к изменению монетарной политики впоследствии”, - сказал Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ в португальском городе Синтра.

ЕЦБ стремится к целевому уровню инфляции ниже двух процентов, но не смог достичь запланированного показателя на протяжении более пяти лет, даже после того, как регулятор привел в действие беспрецедентную смесь нетрадиционных мер, направленную на возрождение роста цен.

Сейчас, когда цены растут, ЕЦБ предсказывает достижение целевого показателя инфляции к 2020 году. По мнению председателя ЕЦБ, рынками правит неопределенность, что омрачает прогноз роста цен.

Он добавил, что к числу рисков также относится возросший глобальный протекционизм, рост цен на нефть и вероятность того, что финансовые рынки будут постоянно находится в состоянии повышенной волатильности.

В то время как заработная плата растет, это не означает автоматического перехода к ускорению инфляции, сказал Драги, подвергнув сомнению традиционную взаимосвязь между ценовыми показателями и размером заработной платы.