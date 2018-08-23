ЕЦБ видит торговые войны и протекционизм главными рисками для экономики еврозоны - протокол

Протекционизм и угроза глобальной торговой войны, по мнению чиновников Европейского центробанка, являются главными рисками для экономики еврозоны, однако пока её темпы роста не пострадали, говорится в протоколе июльского заседания ЕЦБ.

Чиновники регулятора на заседании 26 июля сошлись во мнении, что экономические показатели еврозоны соответствуют ожиданиям, поэтому необходимости в корректировке политики нет, показал вышедший в четверг протокол.

ЕЦБ по итогам заседания подтвердил, что завершит программу скупки активов к концу 2018 года и будет удерживать процентные ставки на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года.

“Неопределенность, связанная с глобальными факторами, осталась выраженной, принимая во внимание угрозу протекционизма и риск усиления торговой напряженности”, - говорится в протоколе.

“Напряженность может спровоцировать более масштабное снижение уверенности во всей глобальной экономике, помимо прямых последствий введения пошлин”.

Хотя риск торговой войны уже оказывает давление на настроения, его непосредственное воздействие на расширение экономики еврозоны пока ограничено, и чиновники ЕЦБ сообщили, что замедление роста ВВП в первом полугодии, согласно их ожиданиям, носило временный характер.

“Члены (совета управляющих) сошлись во мнении, что неопределенность вокруг прогноза инфляции снижается”, - говорится в протоколе.

Чиновники ЕЦБ не рассматривали каких-либо альтернатив текущей политике.

“Мы сочли крайне важным вернуть политике достаточную гибкость и опциональность, - сказано в протоколе. - Мы посчитали разумным подтвердить готовность Совета Управляющих скорректировать все его инструменты при необходимости”.