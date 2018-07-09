ЕЦБ займет выжидательную позицию в вопросе повышения ставок

Европейский центральный банк займет выжидательную позицию в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики после решения оставить ставки на отрицательном уровне до конца лета 2019 года, сказал член руководства регулятора Эвальд Новотны в понедельник.

Европейский центробанк в июне объявил, что с конца 2018 года свернет масштабную скупку активов, однако сообщил, что процентные ставки останутся на рекордно низких уровнях “как минимум до конца лета 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется”. Эти слова заставили аналитиков отодвинуть прогноз повышения ставок на три месяца до сентября 2019 года.

Новотны подтвердил, что ЕЦБ не будет повышать ставки до конца лета 2019 года, а после этого займет выжидательную позицию.

Новотны сказал на финансовом семинаре в Цюрихе, что, по словам главы ЕЦБ Марио Драги, регулятор не будет прогнозировать время повышения ставок. “Он сказал подождать, и я думаю, это ответ, который мы должны дать на данный вопрос”, - сказал Новотны.

По словам Новотны, отрицательные ставки не могут быть постоянной характеристикой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Новотны сказал, что чем дольше регулятор будет сохранять ставки на отрицательном уровне, тем больше усилий нужно будет прикладывать, чтобы избежать “пузырей” активов.